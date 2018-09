La fidanzata prende il bouquet: il ragazzo scappa come un fulmine

Il matrimonio spaventa un po' tutti, soprattutto i maschietti. Lo si può intuire più o meno ad ogni matrimonio, quando arriva il momento del lancio del bouquet, la maggior parte delle invitate sgomita per prendere il fortunato mazzo di fiori, mentre i rispettivi fidanzati attendono ansiosi il verdetto, tra scongiuri e dita incrociate. Ma quale potrebbe essere la reazione di un ragazzo, dopo che la fidanzata è riuscita ad accaparrarsi il bouquet della sposa? La maggior parte degli uomini sorride e si complimenta, ma molti vorrebbero fare come uno degli invitati al matrimonio di Matt e Chelsea Best, svoltosi a Kettering, nel Regno Unito, la scorsa settimana.

Al momento del tradizionale lancio del bouquet, una delle ragazze ha preso al volo il mazzo di fiori, scatenando l'inattesa reazione del fidanzato che dopo aver assistito alla scena è scappato a gambe levate. La scena è stata ripresa da un altro degli invitati e postata in Rete, scatenando gli utenti social, molto divertiti dalla fuga del giovane, che però non avrà fatto felice la sua dolce metà.