“Mia figlia di 5 anni paga affitto e bollette”: il post virale della mamma

Non è mai troppo presto per insegnare ai propri figli il valore dei soldi. Per questo motivo Essence Evans, una mamma dei Atlanta, in Georgia (Stati Uniti), ha deciso di far pagare alla figlia di 5 anni una quota dell'affitto e delle principali utenze di casa.

Come fa? A dare la spiegazione è stata dalla stessa donna in un lungo post pubblicato su Facebook, che è diventato virale tra gli utenti del noto social network.

“Faccio pagare l'affitto a mia figlia di 5 anni – ha scritto la donna su Facebook – che ogni settimana riceve 7 dollari di paghetta. Le ho spiegato che nel mondo reale la maggior parte delle persone spende gran parte dello stipendio per le bollette. Mia figlia paga 5 dollari a settimana, un dollaro per l'affitto, uno per l'acqua e così via per luce, tv e cibo. Con i due dollari che le restano può fare ciò che vuole”.

Ma ovviamente Essence Evans non usa i 5 dollari della figlia per pagare le utenze, trattandosi di una cifra così esigua. La mamma mette ogni settimana la somma in un conto di risparmio, a cui la figlia avrà accesso quando avrà compiuto 18 anni di età.

“Se a quell'età vorrà andare a vivere da sola avrà già una base di oltre 3mila dollari – conclude la donna – Questa è una strategia che prepara il bambino al mondo reale, facendo capire il valore dei soldi”. Il post è stato condiviso da migliaia di persone su Facebook, con molti utenti che hanno scritto le loro esperienze simili tra i commenti.