Il filmino del matrimonio è da sogno, poi il crollo: dramma sfiorato (e grasse risate)

Realizzare un filmino per il proprio matrimonio ormai è diventato una consuetudine per la maggior parte delle coppie che convolano a nozze. Anche Cheyenne e Lucas Kopeschka, due sposi di New York, hanno deciso di ricordare con un video il loro giorno più bello.

Nel filmato realizzato da Freddy Hernandez Photography & Media tutto sembra andare per il verso giusto: baci, abbracci e scene romantiche, fino a quando arriva il momento di sedersi ad un tavolo per raccontare come si sono conosciuti. Proprio lì succede un evento inaspettato, che poteva trasformare la festa in una tragedia. Per fortuna si è trattato soltanto di un piccolo spavento, seguito da tante risate.