La foresta che 'respira': la spiegazione del video virale

In Rete è diventato virale un filmato in cui viene ripresa una foresta che sembra 'respirare'. Le immagini impressionanti sono state girate a Sacré-Coeur, in Quebec (Canada). Nel video si vede il terreno gonfiarsi come se stesse per esplodere, per poi tornare alla normalità, un po' come fanno i nostri polmoni.

A pubblicare su YouTube questo filmato è stato The Weather Network, la cui pagina è stata inondata dalle domande dei follower, incuriositi da questo raro fenomeno.

Ma cosa provoca questo effetto respiro? Secondo gli esperti è tutta colpa del vento che, combinato con le forti piogge che hanno reso il terreno meno compatto, riesce a muovere gli alberi, facendoli alzare dal terreno.