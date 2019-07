Ragazzina prova a fare una foto all'elefante, lui non la prende bene

Non a tutte le persone piace essere fotografate. Un concetto che può essere applicato benissimo anche agli animali. Esistono quelli a cui piace essere immortalati con macchinette e smartphone e quelli più schivi e timidi, che invece preferiscono essere lasciati in pace e non comparire in selfie e simili. Una lezione che ha imparato sicuramente la ragazzina protagonista di uno dei video diventati virali sui social in questa settimana.

Come è possibile vedere dal filmato postato su Twitter da Ernie Ley, un gruppo di ragazza che sta visitando uno zoo in Zambia si ferma davanti ad un elefante, che si dimostra subito socievole e innocuo. Ma quando una ragazzina impugna il suo smartphone per scattare una foto ecco che il mansueto gigante africano ha uno 'scatto' d'ira e con un colpo preciso fa volare il cellulare e anche la sua padrona, tra le risate dei suoi compagni. In meno di una settimana il video ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni.