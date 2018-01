Rubano il cane dal giardino, i padroni pubblicano il video: “Aiutateci”

“Hanno rubato il nostro cane, se avete qualsiasi informazione utile contattateci”: è l'appello condiviso su Facebook da Jaime Gastelle, la padrona di Zoe, una cagnetta di sette mesi di razza shih tzu, rapita dal giardino dell'abitazione della famiglia Gastelle a Denver, in Colorado, Stati Uniti.

Insieme ad un lungo messaggio, il padrone della cagnolina ha condiviso anche il video delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso il momento in cui un uomo scende da un'auto nera, prende in braccio Zoe e la porta via con sé per poi scappare a tutta velocità.

La famiglia Gastelle ha deciso di condividere il video sui social network con la speranza di ritrovare la loro adorata amica a quattro zampe.