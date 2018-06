Il gambero si amputa una chela per scappare dalla zuppa bollente

Pur di scappare da una zuppa bollente, un gambero si è amputato una chela per sfuggire a morte certa. E' successo in Cina, dove un gambero destinato ad una zuppa di pesce al peperoncino è stato così 'graziato' dal cuoco. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, il video è stato postato sul social network cinese Weibo, totalizzando oltre un milione di viste.

In effetti, le immagini hanno dell'incredibile: il piccolo crostaceo, quasi interamente fuori dalla pentola, non riesce a causa perché una delle chele è rimasta impigliata in qualche altro ingrediente della zuppa. A quel punto il gambero non si arrende e prende una decisione difficile: amputarsi la chela apparentemente incastrata (o forse bollita) per salvarsi la vita.

Il crostaceo, secondo quanto raccontato dal cuoco del ristorante a Taiwan News, sarebbe stato premiato per il suo coraggio: “L'ho lasciato vivere, l'ho già portato a casa e lo alleverò in un acquario”.

Il video postato su YouTube