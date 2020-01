Gattini abbandonati al gelo e intrappolati nella neve: salvati con il caffè caldo

Kendall Diwisch, un ragazzo di Drayton Valley, in Canada, nei giorni scorsi ha trovato alcuni gattini, lasciati soli in mezzo alla neve, infreddoliti e impauriti, e che molto probabilmente non avrebbero superato la notte.

Per fortuna, mercoledì scorso, Kendall li ha visti ed ha subito pensato a come trarli in salvo: ''Erano vicino ad uno dei miei pozzi, probabilmente qualcuno li ha abbandonati''. Il giovane ha filmato il ritrovamento e poi ha raccontato la storia sui social: ''Avevano le code ghiacciate e non riuscivano a muoversi'', così a Kendall è venuta in mente una brillante idea.

Ha preso del caffè caldo e lo ha usato per liberare i gattini dalla morsa del ghiaccio, facendolo sciogliere in qualche istante. Poi ha portato i felini a casa per farli riscaldare e mangiare, lanciando sui Facebook un appello per trovare loro una nuova famiglia. Un lieto fine arrivato quasi subito grazie al potere dei social: i gattini hanno già una nuova casa.