Il gatto con la doppia vita: cosi la padrona l'ha scoperto

I gatti, si sa, sono animali che amano essere indipendenti e andare in giro per conto loro. Ma quando il tuo amico felino scompare per tutta la giornata, prende peso a vista d'occhio e torna a casa con un collare diverso da quello che gli avevi messo, vuol dire che c'è qualcosa di strano. E' quello che è capitato a Mary Lore Barra di Tampico, in Messico, padrona di un gatto di nome Pixi, che aveva manifestato lo strano comportamento appena descritto.

La donna, per vederci chiaro, ha attaccato un biglietto al collare del suo amico a quattro zampe, scoprendo così che aveva una doppia vita e una doppia famiglia. A togliere ogni dubbio è stato il messaggio di risposta lasciato, nella medesima modalità, dagli altri padroni: ''Qui da noi si chiama Huarache, pare abbia due case il furfante'', firmato dai secondi due papà.

Una scoperta assurda che Mary Lore ha voluto condividere sui social network, suscitando l'ilarità del popolo di Facebook. Il suo post nel giro di qualche giorno, ha superato le 100mila condivisioni e i 32mila 'like'.