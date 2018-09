Il gatto porta a casa una busta piena di droga: la polizia lo ringrazia su Twitter

Dopo i cani poliziotti, ecco il gatto antidroga. Arriva da Bristol, in Gran Bretagna, la storia di un gatto che ha ritrovato un cospicuo quantitativo di droga, riconsegnato poi alle forze dell'ordine. A diffondere la notizia è stata proprio il commissariato di Avon & Somerset, che su Twitter ha ironizzato molto sull'accaduto: “Dimenticate i cani-poliziotto: dovremmo iniziare ad addestrare i gatti”.

Ma come sono andati i fatti? Durante la sua consueta passeggiata notturna, il felino ha rinvenuto, chissà dove, una busta appartenente con tutta probabilità ad un pusher, con dentro diverse dosi. Trovato il sacchetto con la sostanza stupefacente, il gatto ha poi portato il 'bottino' a casa, dove il padrone ha subito scoperto il contenuto illegale e ha avvertito la polizia. Gli agenti hanno chiarito che il contenuto della busta deve essere sottoposto ad analisi scientifica, ma l'ipotesi principale è che si tratti di cocaina.

Forget police dogs, we should start training up cats 🐱👮‍♂️Apparently the owner found this in the cat's bed, with the feline curled up next to it! https://t.co/0r8i8LMlQD