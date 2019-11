Il gatto nero fa irruzione durante la partita: lo stadio impazzisce (e il risultato si ribalta)

Nell'immaginario collettivo il gatto nero viene sempre ricordato come un animale in grado di portare sfortuna, ma quando si parla di sport il concetto di scaramanzia acquisisce sempre un significato diverso. Lo sanno bene i tifosi dei New York Giants, che difficilmente si toglieranno dalla testa l'invasione di campo fatta proprio da un gatto nero, avvenuta durante Monday Night Nfl contro i Dallas Cowboys, la partita più importante della settimana per il campionato di football americano.

L'intrusione del felino sul terreno di gioco del MetLife Stadium è avvenuta durante il secondo quarto del match, quando la squadra di New York era in vantaggio per 9 a 3 sui padroni di casa. Il gatto è riuscito a superare i “placcaggi” della sicurezza, facendo interrompere la gara e catalizzando l'attenzione dello stadio per alcuni secondi.

Dopo aver evitato la cattura e superato la linea del touch down, tra l'ovazione del pubblico, il felino si è poi rifugiato sotto gli spalti. Incredibile ma vero, dopo l'apparizione del gatto nero il risultato è cambiato radicalmente, con il match che si è concluso con la vittoria dei Dallas Cowboys per 37 a 18, con i Giants che hanno così incassato la quinta sconfitta consecutiva. Il gatto è stato poi recuperato e portato da un veterinario presente nello stadio. Visto il precedente, i tifosi newyorkesi (anche quelli meno scaramantici), in vista della prossima partita faranno molta attenzione alla presenza di altri gatti di colore nero.