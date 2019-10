Cinder deve dimagrire: gli esercizi del gatto obeso fanno il giro della Rete

Un gatto obeso, talmente grasso da avere problemi non solo di qualità della vita ma anche di salute. Il "piccolo" Cinder è divantato una vera star del web da quando è entrato in una clinica veterinaria per iniziare un programma di perdita del peso sotto l'occhio vigile dei social network.

Un bizzarro quanto divertente esperimento è portato avanti dalla clinica veterinaria statunitense Northshore Veterinary Hospital.

Un video davvero irresistibile e che sta facendo il pieno dei like sui social mostra il povero Cinder impegnato in uno "tapis roulant subacqueo" che dovrebbe servire per aiutarlo a sostenere il peso evitandogli disagi alle giunture. Un'attività comunque un po' troppo impegnativa per Cinder che ha deciso di iniziare muovendo una sola gamba accompagnando il movimento con uno sguardo decisamente contrariato.

Per aiutarlo a dimagrire i veterinari hanno abbinato all'esercizio fisico un piano di riduzione del peso con una dieta ipocalorica.

Forza Cinder!