Getta una bottiglietta dall'auto, il bimbo di un anno lo fa vergognare

Per dare delle lezioni di vita non serve certo essere grandi o grossi, anzi, anche un bimbo di un anno può insegnare l'amore per il proprio pianeta ad un adulto. E' quello che succede in un video divenuto virale negli ultimi giorni, in cui un bimbo di un anno, Sun Jiarui, che vive in Cina, nella provincia di Shandong, mettendo in difficoltà un'automobilista incivile.

Il piccolo stava passeggiando insieme alla mamma, quando ha visto una bottiglietta di plastica cadere dal finestrino di un'auto parcheggiata, gettata dall'uomo alla guida. Immediatamente il bimbo è corso a raccogliere la bottiglia e con un gesto ingenuo, ma allo stesso tempo determinato, l'ha restituita al suo legittimo proprietario. Un comportamento che ha fatto vergognare l'automobilista e che invece dovrebbe essere di grande esempio per tutti gli abitanti del pianeta.