Il clochard ha i piedi doloranti: il gesto del giocatore di football lo lascia di stucco

Per uno sportivo è semplice dimostrare il proprio valore in mezzo al campo, ma fuori dal rettangolo di gioco le cose vanno spesso in modo differente. Non è stato così per Garrett Johnson, un giocatore di football dell'Università del Tennessee, che ha dimostrato di essere una star in campo e un cittadino modello fuori.

Mentre stava passeggiando per le strade di Knoxville, il giovane si è imbattuto in un senzatetto che aveva grossi problemi a camminare, a causa delle scarpe che indossava, ridotte in condizioni a dir poco pietose.

Così Johnson si è allontanato per qualche minuto, per poi tornare dal clochard con due paia di scarpe nuove, mentre la sorella dell'atleta riprendeva tutta la scena: “Queste sono scarpe comode”, dice il ragazzo al senzatetto, che in un primo momento esita e poi accetta il regalo inaspettato

Mentre l'uomo è intento ad indossare le scarpe nuove, lo sportivo si dirige verso un secondo clochard seduto nelle vicinanze e gli porge il secondo paio di scarpe. Quando l'uomo declina, Johnson semplicemente le lascia al suo nuovo amico.

Il giocatore di football ha poi postato il video su Twitter con la speranza di ispirare anche altre persone ad agire in un modo simile.