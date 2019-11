"Greta Thunberg viaggia nel tempo": la folle teoria che nasce da una foto

Al tempo del web basta una semplice foto a scatenare il popolo dei social, che spesso si rende protagonista ed autore di teorie strampalate o quantomeno inverosimili. L'ultima protagonista di queste “follie” virali è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese divenuta celebre in tutto il mondo per la sua battaglia contro i cambiamenti climatici. Una ragazzina di 16 anni che, secondo alcuni utenti social, potrebbe invece averne 137 e sarebbe in grado di viaggiare nel tempo.

Ma come nasce questa bizzarra tesi? Tutto ha inizio con una foto della University of Washington Libraries che nelle ultime ore ha circolato molto sui social network. Nello scatto, realizzato nel 1898, sono ritratti tre bambini in una miniera d'oro in Klondike. A destare scalpore è la ragazzina sulla sinistra, che ha dei tratti somatici molto simili a quelli di Greta. Un curioso caso di somiglianza e nulla più, almeno per la maggior parte degli utenti sani di mente, ma non per tutti. Infatti c'è chi grida al complotto spazio-temporale, che ha dato vita a numerose teorie.

3 children working at a gold mine on Dominion Creek, Yukon, ca. 1898. - Hegg (Eric A.) Photos of Alaska & Klondike, 1897-1901 - U of WA ⁦@GretaThunberg time traveller?⁩ ⁦⁦@SethDKlein⁩ ⁦@billmckibben⁩ ⁦@NaomiAKlein⁩ https://t.co/3UW6MLyUye — Colleen Fuller (@ColleenFuller) 19 novembre 2019

C'è chi ipotizza si tratti di un fotomontaggio, una fake news, e chi la descrive come una "viaggiatrice nel tempo". "E' venuta dal passato a salvarci dai cambiamenti climatici" twittano in molti, che un'altra utente definisce "boccaloni", mentre c'è chi 'cinguetta' con maggiore ironia "ha saltato la scuola per protestare contro l'uso di Photoshop". "La verità è che Greta è l'ultima degli immortali" scrive un ragazzo. E la risposta arriva a colpi di tweet. "Ci vogliamo credere" gli rispondono cinguettando in coro.

Tra tutte queste ipotesi difficili da dimostrare, soltanto una cosa è certa: l'originalità della foto, proveniente appunto dall'archivio di Washington. Quindi non si tratta di un contenuto fake o modificato, l'incredibile somiglianza c'è davvero, ma le stranezze finiscono qua.