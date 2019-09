Guasto all'impianto audio dello stadio: parte la musica metal a tutto volume

Non è stata una nottata piacevole per gli abitanti di Budapest, in Ungheria, quella tra lunedì e martedì. Un presunto guasto tecnico all'impianto audio della nuova Puskás Arena ha tenuto svegli gli abitanti della zona per diverse ore. Durante il soundcheck in vista dell’inaugurazione, prevista il prossimo 15 novembre, quando ci sarà l’incontro di calcio tra Ungheria e Uruguay, i tecnici hanno provato l'impianto mettendo a tutto volume il primo singolo del nuovo album dei Rammstein, noto gruppo metal di origini tedesche.

Peccato che, una volta finiti i test sull'audio, il brano sia andato a ripetizione e a volume altissimo per quasi tutta la notte. Alcuni testimoni hanno riferito ai media locali di aver sentito la musica addirittura fino alle 7.30 del mattino, mentre secondo altri si è fermata alle 2.30.

La società che si occupa di gestire l'impianto audio del nuovo stadio di Budapest ha subito chiesto scusa per l'inconveniente attraverso un messaggio su Facebook. La struttura si trova infatti al centro della capitale ungherese, circondato da moltissime abitazioni, motivo per cui la nottata con i Rammstein a tutto volume potrebbe aver tenuto svegli decine di cittadini.