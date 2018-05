Il gufo che consegna la posta (come in Harry Potter)

Sì, c'è un gufo che consegna la posta, e no, non siamo a Hogwarts o in qualche altro luogo contenuto nella saga di Harry Potter.

Il gufo postino arriva da Mosca, in Russia, dove l'addestratrice Nika Zubra ha insegnato al volatile a consegnare una lettera.

Nel video pubblicato su YouTube da Yoll (nick name di Nika) il rapace si piazza sul davanzale della finestra in attesa dell'arrivo della proprietaria. Un filmato che in meno di un giorno è diventato virale, con migliaia di visualizzazioni, like e condivisioni.