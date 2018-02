Hermien, la mucca salvata dal macello grazie ai social

A prevalere è stata la voglia di vivere. In Olanda ha avuto un grande successo la campagna per salvare Hermien, la mucca fuggita dal camion che doveva portarla al mattatoio. Adesso, grazie ai 50mila euro raccolti in Rete, l'animale potrà continuare a vivere in una fattoria speciale che ospita animali maltrattati.

La storia di questa mucca ha attirato la curiosità di molti utenti soprattutto su Twitter, dove gli hashtag #GoHermien e #JeSuisHermien, hanno raggiunto migliaia di tweet, arrivando anche a scomodare un membro della famiglia reale olandese: il marito della principessa Margherita, che ha lanciato un appello per risparmiare la vita di Hermien.

Alla fine, la tenacia della mucca è stata premiata dalla solidarietà dei social network. Così Hermien potrà continuare la sua vita in una tranquilla fattoria nelle campagne olandesi.

