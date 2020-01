In sette nella Punto (con 3 bimbi) si schiantano contro una Jeep

Un incidente stradale non grave per il bilancio, quanto per la modalità. I Carabinieri di Cortona si sono trovati ad intervenire in Valdichiana per un sinistro verificatosi lungo la strada provinciale 327.

Un banale tamponameto tra una Fiat Punto e una Jeep che ha tuttavia rivelato come all'interno della Punto vi fossero ben sette persone.

I passeggeri erano due coppie adulte - la prima composta da un uomo di 39 anni e una donna di 34, l'altra da un uomo di 37 e una donna di 27 - e tre bambini. Il più grande di 4 anni, la più piccola di tre mesi e un altro di un anno e mezzo.

Le conseguenze più significative sono state riportate dai due occupanti della Jeep, un uomo di 40 anni e uno di 60 anni, che hanno avuto 21 e 28 giorni di prognosi dopo essere stati portati dagli operatori sanitari al pronto soccorso dell'ospedale Santa Margherita della Fratta (Cortona).

Tutti gli altri, bimbi compresi, sono stati trasferiti al San Donato di Arezzo per accertamenti, tranne il conducente 39enne, rimasto illeso.

Per lui tuttavia è arrivata una multa per il sovrannumero di occupanti. Ma sono in corso indagini per approfondire eventuali ulteriori irregolarità da sanzionare, come il probabile trasporto non a norma dei bambini.