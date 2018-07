Le sorelle con l'Alzheimer si incontrano dopo 15 anni: un abbraccio che scalda il cuore

Erano circa 15 anni che l'83enne Ann Patrick non vedeva sua sorella, la 79enne Marguerita Wilson. Eppure, nonostante entrambe le anziane signore siano affette dal morbo di Alzheimer, si sono riconosciute all'istante, stringendosi in quel forte abbraccio che aspettavano da molto tempo.

Le due donne fanno parte di una famiglia che è sempre stata molto unita, ma negli ultimi anni, a causa delle circostanza e dei tanti impegni della vita, Ann e Marguerita non avevano avuto più modo di incontrarsi.

Almeno fino a quando la nipote Louise Gover, che lavora per una non-profit che aiuta le persone con l'Alzheimer a vivere più pienamente la loro vita quotidiana, ha deciso di organizzare il fatidico incontro. La giovane aveva incontrato la zia ad un evento di beneficienza e dopo aver scoperto che non vedeva la sorella da anni, ha subito fatto in modo di organizzare una riunione.

L'incontro tra le due donne è avvenuto lo scorso 6 luglio nella casa di riposo di Trowbridge, in Inghilterra, ed è stato un vero successo. Nonostante l'Alzheimer, le sorelle si sono riconosciute, prima di stringersi in un forte abbraccio, tra lacrime e risate di gioia.