L'infermiera scopre che il nuovo collega è il bimbo che ha salvato 28 anni prima

Nei suoi 32 anni di carriera in ospedale, la dottoressa Vilma Wong ha avuto modo di curare centinaia di bambini, ma mai avrebbe immaginato di trovarsi a lavorare con uno di loro. Invece, all'inizio del mese di settembre, un nuovo infermiere è arrivato al Lucile Packard Children's Hospital di Meredith, in California (Usa), per lavorare al fianco della dottoressa Wong: il 28enne Brandon, che studia per diventare un neurologo infantile.

Nonostante la giovane età del nuovo collega, Vilma ha sentito subito la sensazione di averlo già incontrato. Dopo aver sentito il suo nome completo, ha capito immediatamente da dove proveniva quel presentimento.

La dottoressa ha così iniziato a fare qualche domanda: dopo aver scoperto che il giovane era nato in quello stesso ospedale, ha posto l'ultimo quesito per fugare ogni dubbio: “Sei figlio di un poliziotto?”

La risposta affermativa ha permesso alla dottoressa Wong di ricordare tutto: “Ero l'infermiera di un bimbo con lo stesso nome e cognome, figlio di un agente di polizia”. Il bello è che anche il giovane Brandon aveva dei ricordi su di lei: “Dopo un grande silenzio mi ha chiesto se fossi Vilma, poi ci siamo abbracciati”. Da lì ricostruire la storia è stato semplice: 28 anni prima la dottoressa si era occupata del piccolo Brandon, che in quel momento rischiava la vita dopo essere nato prematuramente.

Dopo aver scavato nelle vecchie foto i due sono riusciti a trovare gli scatti che testimoniano il loro primissimo incontro, con la dottoressa Wong che tiene in braccio il piccolo Brandon. Un'esperienza surreale, come descritto dal diretto interessato: “Sono stato felice di incontrare Vilma. Mi sento come se fossi tornato al punto di partenza, mi sto occupando dei bambini con l'infermiera che in passato si è presa cura di me”.