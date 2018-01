“Sul tavolo ho un hamburger più grande”: Kfc prende in giro Trump e Kim

L'account Twitter di Kfc, nota catena di fast food statunitense, specializzata nel pollo fritto, ha divertito i suoi followers con un post ispirato ad un recente tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Il leader di McDonald's Ronald ha appena dichiarato di avere un "hamburger sulla sua scrivania in ogni momento". Qualcuno del suo grande regime dal naso rosso lo informerà che anch'io ho un hamburger sulla mia scrivania, ma il mio è un pasto in scatola più grande e più potente del suo, e il mio ha il sugo! #nuclearbutton”: questa la traduzione del tweet di Kfc, che ha fatto divertire e non poco i fan, che hanno riempito la bacheca social della catena di fast food con video e immagini ironiche.

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 3 gennaio 2018

Kfc ha lanciato l'ironica sfida al concorrente McDonald's, facendo riferimento al battibecco tra Trump e Kim Jong-un sulla grandezza del tasto per lanciare i missili nucleari sul rispettivo avversario.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 gennaio 2018

La guerra dei fast food ha avuto inizio.