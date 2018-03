Ladro entra nella camera da letto di un'anziana: "Sto cercando i gioielli"

La polizia di Bromley, un borgo alla periferia di Londra, ha diffuso le immagini delle telecamere di sicurezza dell'abitazione di un'anziana signora, derubata in casa da un ladro

Nel filmato si vede l'uomo entrare in casa dopo aver forzato la finestra e aggirarsi per la camera alla ricerca di preziosi, mentre la donna, malata di Alzheimer, rimane sotto le coperte. "Cosa fa?", chiede la donna. "Sto cercando i gioielli", risponde il ladro, senza vergogna, continuando a mettere le mani nei cassetti e vicino a lei e aggirandosi per il resto della casa.

Prima di fuggire, con una busta di plastica piena di gioielli recuperati in casa, il ladro ha salutato l'anziana dandole una pacca sulla spalla. "Questo incidente ha lasciato la vittima terrorizzata e la sua famiglia è sconvolta. E' stata presa di mira nel posto dove più di altri aveva il diritto di sentirsi al sicuro".

Diffondendo il video, gli agenti della Metropolitan Police sperano di riuscire a trovare qualcuno che identifichi il ladro, che con tutta probabilità ha agito insieme ad un complice.