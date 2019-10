Ladro gentleman: una donna gli offre i soldi, lui rifiuta e la bacia

Le telecamere a circuito chiuso di una farmacia di Amarante, in Brasile, hanno ripreso una rapina messa in atto da due uomini armati di pistole, anche se a sorprendere non è stato il furto in sé, ma la reazione di uno dei due criminali ad un'offerta fattagli da una donna, che in quel momento si trovava nella farmacia.

Come riportato dai media brasiliani, mentre uno dei due malviventi era intento a svuotare la cassa, una signora si è avvicinata all'altro rapinatore, offrendogli i suoi risparmi al posto dell'incasso della farmacia. Ma, a sorpresa, il ladro gentiluomo ha avuto una reazione inaspettata e ha risposto: ''No signora, stia zitta, non voglio i suoi soldi''.

Poi, come mostrato nel video, le ha dato una pacca sulla spalla e un bacio sulla fronte, così da tranquillizzarla. I due criminali sono poi fuggiti con un bottino di 240 dollari e alcuni beni prelevati dal negozio, con la polizia carioca che li sta ancora cercando.