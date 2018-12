Il fidanzato la tradisce, lei lo lascia davanti a tutti e posta il video sui social

Qual è il miglior modo per lasciare un fidanzato che ti ha tradito? Semplice, davanti ad amici e parenti, condividendo il video sui social network. E' la scelta di Tiana Perea, una ragazza di Houston, in Texas (Stati Uniti), che ha scelto la festa del suo 21esimo compleanno per presentare il 'benservito' al fidanzato Santos, colpevole di averla tradita.

“Voglio ringraziare Santos perché è grazie a lui che ho capito che merito molto di meglio”: spiega Tiana nel filmato condiviso sul suo profilo Twitter, per poi rivelare di essere a conoscenza del suo tradimento. Un congedo netto e plateale, 'condito' dall'arrivo del fratello della giovane che ha consegnato a Santos una valigia con le sue cose, mentre Tiana dava il colpo di grazia: “Se non l'hai capito ti sto lasciando. Vattene al diavolo fuori da qui”. Più chiaro di così...

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R