La chef si 'vendica' dei clienti vegani: insulti e minacce su Facebook

Laura Goodman, nota chef inglese con chiare origini italiane, è finita nell'occhio del ciclone sui social network per un post pubblicato dopo una serata di lavoro nel suo ristorante Carlini a Shifnal, paese della contea di Shropshire, in Inghilterra.

La cuoca ha confessato su Facebook di aver giocato un brutto tiro ad un gruppo di clienti vegani, piuttosto esigenti e pignoli. La vendetta della Goodman è stata sottile e diabolica: ha inserito nelle pietanze degli ingredienti di origine animale, per poi confessare su Facebook la sua rivalsa. "Ho infilzato un vegano poche ore fa", ha scritto in un post, vendicandosi di quei clienti che, a suo dire, stavano creando parecchie grane nel suo locale.

A far andare su tutte le furie Laura Goodman, comproprietaria del ristorante, sarebbe stato il comportamento di questo gruppo di vegani, che hanno ordinato il menù con un giorno d'anticipo, per poi arrivare al Carlini e ordinare tutt'altro, quando invece le pietanze richieste in precedenza erano già state cucinate. Da qui l'idea della vendetta anti-vegan.

Con tutta probabilità nessuno si sarebbe accorto dello 'scherzetto' se la donna non avesse rivelato tutto su Facebook, dove si è scatenata l'ira dei commensali, che hanno inondato la Goodman di insulti, rimproveri e addirittura minacce di morte.

"Una vegana osservante e moralista (per cui ho cucinato l'intera giornata) è andata a letto credendo ancora di essere vegana...": queste le parole scritte dalla Goodman, che hanno scatenato il putiferio, che non si è limitato a travolgere la donna, ma anche il ristorante Carlini, il cui sito è stato hackerato, mentre il rating su TripAdvisor scendeva in picchiata. Soltanto una nota del socio di Laura, Michael Gale, in cui chiedeva scusa per il suo comportamento, ha posto fine alle polemiche, anche se il ristorante ha perso molti clienti dopo l'accaduto.