Si laurea e va dal padre muratore: “Ci sono riuscita grazie ai tuoi sacrifici”

Per un genitore non c'è gioia maggiore di vedere i propri figli realizzati nella vita, felicità che diventa ancor più grande se gli sforzi fatti per la prole vengono poi riconosciuti. Proprio per questo motivo è diventato virale su Facebook il video postato da Yudit Romero, una studentessa del Paraguay, che dopo essersi laureata ha fatto una sorpresa al suo papà muratore.

Dopo aver ottenuto la laurea in Scienze dell’Educazione, Yudit si è recata l cantiere di Mayor Martínez dove suo padre stava lavorando e, vestita con un tailleur nero e rosa, molto elegante, ha chiamato il papà e gli ha regalato la tesi. Il filmato, condiviso dalla ragazza sui social, ha commosso tutti, anche per via delle dolci parole rivolte al padre: “E’ grazie a te papà e ai tuoi sacrifici, se sono riuscita a laurearmi”. Il video si conclude con l'abbraccio tra padre e figlia, un abbraccio che vale più di mille parole.