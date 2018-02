“Cercasi ninja moderni”: l'annuncio folle, ma non è una bufala

Sul sito della prefettura di Aichi, in Giappone, è comparso un annuncio di lavoro molto singolare: “Cercasi Ninja, in chiave contemporanea”. L'offerta non è una bufala, ma risponde alla necessità di trovare persone che possano rappresentare al meglio i leggendari guerrieri giapponesi.

L'idea fa parte del progetto Hattori Hanzo e viene portato avanti da un un gruppo di promozione turistica della prefettura che ospita la città di Nagoya, introdotto nel 2015 per ampliare le presenze dei visitatori stranieri.

L'avviso è molto chiaro e si parla anche di retribuzione: i candidati dovranno sostenere degli esami, tecnici e fisici, avranno uno stipendio iniziale di 180mila yen (più o meno 1.400 euro) più bonus, con assicurazione medica e spese di trasporto a carico della prefettura. Per le candidature sono stati creati addirittura due siti web, uno giapponese ed uno in lingua inglese. Il Giappone non è proprio dietro l'angolo, altrimenti un pensierino...