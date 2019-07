Lecca il gelato al supermercato e lo rimette nel frigo: rischia il carcere

Una ragazza di Lufkin, in Texas (Stati Uniti), rischia fino a 20 anni di carcere per aver leccato il gelato in un barattolo preso dal frigorifero di un supermercato Walmart, per poi rimetterlo dentro il congelatore.

La protagonista della bravata si è fatta riprendere mentre assaggiava il gelato e, per sua sfortuna, il video è diventato virale sui social network, attirando l'attenzione sul gesto della ragazza.

Le autorità texane hanno hanno incriminato la donna per aver manomesso il prodotto, senza poi acquistarlo, un reato che in Texas prevede una condanna da 2 a 20 anni di carcere e sanzioni fino ai 10mila dollari.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 giugno 2019

Secondo i media statunitensi la polizia di Lufkin è riuscita ad individuare la ragazza dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato, ma non sono ancora riusciti ad identificare l'autore del video, divenuto virale tra Facebook e Twitter, che durante la ripresa incitava la sua amica.

Nel frattempo l'azienda produttrice di Blue Bell, il gelato incriminato, ha fatto sapere in una nota che la scatola manomessa non è stata venduta. Per non rischiare sono stati rimossi tutti i prodotti che si trovavano su quello scaffale.