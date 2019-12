Il leone si avvicina mentre gira un video: il finale è a sorpresa

Il leone si avvicina di soppiatto ad un giovane che sta girando un video-selfie. Dalle movenze il felino sembra pronto all'attacco, ma il finale del filmato svela un epilogo tutt'altro che violento. Sono diventate virali negli ultimi giorni le immagini condivise su Instagram da Dean Schneider, un ragazzo di 27 anni che ha deciso di dedicare la sua vita agli animali selvatici in Sudafrica. Dopo aver lasciato la Svizzera, ha aperto nel “continente nero” la riserva 'Hakuna Matata' in cui si prende cura di diversi animali, dai leoni alle scimmie cappuccino, fino alla iena maculata e al procione.

Come racconta lui stesso sul suo profilo Instagram, in cui ha 3,6 milioni follower, il sogno di Dean è quello di "portare gli animali nel cuore delle persone". Grazie al suo lavoro e l'amore che nutre per gli animali, il 27enne è riuscito ad instaurare un bellissimo rapporto con tutti gli ospiti della struttura, anche con il possente re della giungla. Il video con il leone Dexter è soltanto l'ultimo esempio: il felino si avvicina silenzioso, non per attaccare Dean, ma per abbracciarlo affettuosamente. Il filmato ha superato i 3 milioni di visualizzazioni su Instagram, oltre ad aver accumulato centinaia di commenti.