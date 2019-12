La barca a vela diventa uno scoglio: il riposino virale dei leoni marini

Quando si desiderano un paio di ore di relax al sole ogni posto va bene, soprattutto per i leoni marini, solitamente abituati a sdraiarsi “comodi” sugli scogli.

Sarà per questo che due esemplari hanno deciso di prendere in prestito una piccola barca a vela ancorata nella baia d’Olympia, a sud-ovest di Seattle, nello Stato di Washington (Stati Uniti). Un riposino piuttosto curioso che stato immortalato dall’ex giocatore di football americano Joshua Phillips che ha pubblicato il video in rete.

Come è possibile vedere dalle immagini postate su Instagram da Phillips, i due leoni marini restano sdraiati comodamente sull'imbarcazione, visibilmente provata dal peso dei due bestioni.