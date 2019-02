Trova una bottiglia con dentro una lettera d'amore: l'appello della polizia per trovare la destinataria

Una lettera d'amore contenuta in una bottiglia e destinata ad una donna di nome Pina. A trovarla qualche giorno fa al largo di Manarola, a La Spezia, è stato un poliziotto della zona, che incuriosito dall'oggetto galleggiante ha poi trovato una romantica lettera, scritta chissà quanto tempo fa.

In pieno stile 'San Valentino', la pagina Facebook Agente Lisa ha raccontato la storia del ritrovamento, pubblicando anche il contenuto della lettera: Eri tanto bella allora giovinetta, come ancor la sei ora; stampata nel volto avevi la dolcezza, come ancora adesso.

La pagina Agente Lisa che solitamente si occupa di comunicare notizie su esposti e operazioni della polizia, ha voluto dare un tocco di romanticismo proprio nel giorno della festa degli innamorati, lanciando un appello affinché la lettera possa essere consegnata alla sua destinataria.