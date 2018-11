La libreria è in crisi: il trasloco è gratis grazie alla 'catena umana'

Nel mondo di oggi, dominato dal web e dal digitale, non è un caso che le librerie stiano pian piano scomparendo. Le spese di affitto e di gestione si rivelano spesso troppo alte, mettendo in crisi qualsiasi attività del settore. Un po' come è successo a October Books, una librerie indipendente di Southampton, nel Regno Unito, che non potendo più permettersi di pagare l'affitto nello stabile in cui risiedeva dal 1977 ha lanciato una campagna di crowfunding per raggiungere l'ingente somma necessaria per acquistare un nuovo locale nei pressi della vecchia sede.

Centinaia di visitatori e clienti affezionati hanno offerto donazioni e prestiti per aiutare la libreria a raggiungere il suo obiettivo e restare così in vita. Ma dopo il raggiungimento della cifra, quando tutto sembrava volgere per il meglio, per i proprietari della October Books è arrivata una nuova tegola. Un altro problema finanziario legato alle spese necessarie per traslocare i libri dalle vecchia alla nuova sede. Un'altra grossa spesa che la libreria non poteva sostenere.

Così, come se l'affetto dimostrato in precedenza non fosse stato abbastanza, anche dopo questo nuovo problema i cittadini di Southampton hanno dimostrato tutta la loro solidarietà. I volontari hanno così formato una catena umana lunga 500 metri che ha trasportato, uno ad uno, tutti i libri nel nuovo negozio.

“Ci aspettavamo che venissero una decina di persone - ha dichiarato ai media britannici Amy Brown, una delle dipendenti del negozio - invece sono accorsi in più di 200, giovani e meno giovani, che si sono passati circa duemila libri per trasportarli nella loro nuova casa”.

Un'ondata d'amore che ha coinvolto anche gli altri esercizi presenti nella zona: bar e ristoranti della strada hanno infatti offerto cibo e caffè caldo ai volontari occupati nel trasloco dei tomi.