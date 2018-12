Il ciclista riprende l'uomo al volante con il cellulare, poi arriva la 'vendetta' del karma

Non tutti credono al karma, anche se nella maggior parte delle occasioni, chi si comporta male per un qualsivoglia motivo finisce spesso per pagarne le conseguenze. Un po' come succede in un filmato girato su una strada in Scozia, che negli ultimi giorni ha fatto letteralmente il giro del web.

Il video mostra un ciclista che, dopo essersi accorto di un uomo al volante della sua auto con in mano il cellulare, decide di affiancarlo ad un semaforo per fargli una sonora strigliata. “Non è sicuro guidare mentre si usa lo smartphone. Sono le persone come te che uccidono quelli come me”. Questo il rimprovero dell'uomo sulle due ruote, a cui arriva una replica stizzita dell'automobilista, con la discussione che prosegue per alcuni secondi.

Con lo scattare del semaforo verde la persona in auto pone fine al confronto schizzando via con un colpo di acceleratore, senza immaginare che qualche metro più avanti avrebbe fatto i conti con quello che il destino aveva in serbo per lui. Infatti, come mostrano le immagini pubblicate su YouTube dall'utente Magnatom, poco dopo la lite l'auto 'incriminata' finisce per tamponarne un'altra.