La mamma campionessa di lancio della ciabatta: prende la figlia in testa da 30 metri

Da qualche parte in Messico esiste una mamma che è una vera e propria campionessa mondiale in una specialità piuttosto insolita: il lancio della ciabatta. Sta spopolando in Rete un video che ritrae una madre che insegue la figlia fuori casa per rimproverarla dopo chissà quale marachella.

Le immagini partono quando le due sono già fuori dall'abitazione, con la giovane che prende le distanze, credendo di essere in salvo dalla mamma. Ma la donna, senza pensarci troppo, impugna una delle sue ciabatte e la lancia contro la figlia, colpendola in pieno a circa 30 metri di distanza. Dopo il colpo la ragazzina cade a terra, con la mamma che invece esplode in una grassa risata.

Un lancio da vera campionessa che ha raccolto più di un milione di visualizzazioni su Twitter, oltre a provocare una marea di retweet ironici tra ciabatte volanti e zoccoli di legno.