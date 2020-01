L'orango ha perso il cucciolo, quando vede una mamma la sua reazione è emozionante

I social network ormai ci hanno abituati a storie emozionanti e ricche di significato. L'ultima arriva dallo zoo di Schönbrunn, a Vienna, in Austria, dove una neomamma ha scattato alcune foto insieme ad una femmina di orango che hanno commosso gli utenti di tutto il globo.

Protagonista della vicenda è Gemma Copeland, che sul suo profilo social ha iniziato il post scrivendo: “Oggi ho trovato supporto in uno dei posti forse più improbabili”. La donna fa riferimento all'orango che, dopo averla vista appartarsi per allattare il figlio Jasper di 15 mesi, si è avvicinata e ha iniziato a guardarla intensamente, quasi come fosse in ammirazione. Poi si è avvicinata ulteriormente al vetro di protezione, quasi come se volesse darle un bacio.

Le immagini hanno accumulato milioni di visualizzazioni su Facebook: una storia dolcissima, soprattutto alla luce del fatto che la femmina di orango, aveva da poco perso il cucciolo appena nato.