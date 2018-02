Mamma rinoceronte è stata uccisa dai bracconieri: il cucciolo tenta di svegliarla

Undici vittime in meno di un mese. Nico Jacobs dell’organizzazione no profit “Rhino 911” ha postato su Facebook un video struggente, che mostra la barbara uccisione di un esemplare di rinoceronte avvenuta in un parco nazionale in Sudafrica.

Il video mostra il terribile momento in cui il cucciolo di circa un mese, risparmiato dai bracconieri, cerca invano di risvegliare la mamma, appena uccisa e privata del suo corno.