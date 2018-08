Mamma single riceve una mancia da capogiro, ma decide di non spenderla per sé

Anna Hofsetter è una mamma single che si divide tra tre diversi lavori per riuscire ad arrivare a fine mese con i suoi due figli. Una vita difficile, fatta di tanti sacrifici, ma anche di qualche bella sorpresa, come quella avvenuta nei giorni scorsi, quando una coppia che festeggiava l'anniversario di nozze ha lasciato alla donna una mancia di mille dollari.

Il mese scorso, Anna stava facendo il servizio serale all'Hotel Nashville, in Indiana (Stati Uniti), quando si è fermata a parlare con una coppia di anziani, che sette anni prima si erano sposati proprio in quell'albergo e avevano deciso di festeggiare l'anniversario nel medesimo posto.

Tra una chiacchiera e l'altra era uscito fuori anche che la Hofsetter era una madre sola con due figli da mantenere, una storia triste, che deve aver convinto la coppia di anziani a lasciare alla donna una splendida sorpresa: al momento di saldare il conto, i due hanno pagato i 32 dollari per il pasto, per poi lasciarne 1.000 di mancia alla mamma con scritto: “Dai qualcosa ai bambini”.

Anna è rimasta spiazzata dal 'regalo' inaspettato e ai media statunitensi ha rivelato di aver risposto: “Grazie, non avete idea di cosa significhi per me”. All'inizio la donna aveva pensato di utilizzare il denaro per fare dei regali e un fondo per il college dei suoi figli, ma poi ha cambiato idea e ha deciso di devolverli all'Associazione Enrichment for Teens, che si occupa dei bambini meno fortunati della comunità. I soldi sono così stati utilizzati per la realizzazione di uno skate park a Brown County, un regalo per i figli della signora Hofsetter e per tutti i bambini della contea.