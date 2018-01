Mamme e figli dopo il parto, il video diventa virale ma Facebook lo censura

La fotografa americana Monet Nicole Moutrie ha postato su Facebook un video dal titolo “Birth Becomes Her” in cui vengono mostrate alcune donne nel momento del parto e poi con i neonati tra le braccia. Un filmato che esprime al meglio la fatica e il dolore che servono per diventare mamma e la gioia che si prova quando poi si hanno tra le mani i propri figli. Il video è diventato subito virale sul social network, raccogliendo like, condivisioni e oltre 100 milioni di visualizzazioni, fino a quando non è intervenuta la censura di Facebook.

Il video è stato immediatamente oscurato ed è rimasto visibile soltanto al di fuori della piattaforma social di Mark Zuckerberg, cosa che ha mandato su tutte le furie Monet Nicole Moutrie, che si è sfogata sul suo blog. “Caro Facebook, la vita non è contro gli standard della comunità“, ha scritto la donna, sconcertata e delusa per la cancellazione del video, arrivata quasi sei mesi dopo la pubblicazione online.