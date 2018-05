“Mangiamo le nutrie, sono troppe”: la proposta shock del sindaco

Le nutrie sono troppe? Semplice, mangiamole. La proposta shock arriva su Facebook da Michel Marchi, sindaco di Gerre de' Caprioli, in provincia di Cremona, che sulla sua bacheca ha scritto: “Impazza la discussione, sempre lontano dalla risoluzione del problema, delle nutrie! La mia semplice proposta: si regoli la caccia con il fine della somministrazione. Mangiamole nei ristoranti e nelle sagre! Qui nella bassa ne saremmo certo contenti! Altro che gabbie, fosse comuni, celle frigorifere.... tegami e padelle! Garantisco organizzazione sagra paesana gastronomica a tema! #agerresimangiatutto”.

A chi gli chiede se è vero che questi animali portano malattie, Marchi risponde: "Mica facciamo il sushi... le cuociamo! E ad alte temperature i batteri se ne vanno. Oltre al fatto che è totalmente erbivora...".

Qualcuno spera sia uno scherzo, altri invece non disdegnano l'idea: "In Moldova è un animale da reddito e vengono allevate come da noi i conigli. Si vendono anche al mercato, con timbro sanitario. Animale pulitissimo e erbivoro. Gustata, più volte, sia cotta in umido con cipolla e sia al forno. Meglio del coniglio", scrive Michele.