“Messi in testa”: il parrucchiere 'Mondiale' diventa virale sui social

Il Mondiale di Russia 2018 è appena iniziato, attirando su Mosca e dintorni le attenzioni di tutto il mondo.

Ma mentre negli stadi russi si gioca per la Coppa del Mondo, il parrucchiere serbo Mario Hvala può ritenersi già un vincitore: i suoi stravaganti tagli di capelli 'alla Messi' o 'alla Cristiano Ronaldo' sono già diventati virali sui social network.

Da diversi giorni circolano in Rete foto e video che mostrano Mario all'opera, mentre realizza delle vere e proprie opere d'arte.

Ma fare questi tagli stravaganti non è certo semplice e neanche economico per chi li desidera: Mario Hvala impiega circa 7 ore per 'imprimere' il volto di Messi sulla testa dei suoi clienti, che per avere il taglio in pieno stile 'Mondiali di calcio' devono sborsare più di 150 euro.