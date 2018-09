Max, il golden retriever eletto "sindaco" dai suoi concittadini

Un golden retriever è diventato il sindaco di una piccola cittadina in mezzo alle montagne. Maximus Mighty Dog Mueller II, per gli amici Max il sindaco, è il primo cittadino di Idyllwild, California, una città all'interno di quella che viene definita una "area non incorporata", ossia una specifica area amministrativa che non fa parte di alcuna municipalità, distretto o contea, che quindi non prevede la presenza di sindaco "umano".

Il golden retriever ha preso il posto del suo predecessore canino e governa insieme a due vice, Mikey e Mitzi. Ma cosa fa un sindaco canino? "Il suo ruolo è quello di rendere il mondo un posto migliore trasmettendo amore incondizionato e facendo tante buone azioni per gli altri", racconta all'Abc Phyllis Mueller, capo dello staff di Max, che gestisce poi effettivamente l'ufficio del sindaco di Idyllwild.

Tutto è nato sei anni fa, quando la cittadina ha deciso di eleggere il suo primo sindaco. "Bisognava essere residenti, ma non ci si poteva candidare, solo gli animali domestici. Durante le elezioni, si sono affrontati 14 cani e due gatti e abbiamo deciso di raccogliere soldi per la protezione animali, per cui si pagava un dollaro al voto e si incoraggiava il più possibile a votare".