Trovano un messaggio d'amore in una bottiglia: ma il lieto fine non c'è

Mentre erano intenti a pulire la loro barca una coppia di australiani, Kate Challenger e Daniel McNally, ha rinvenuto un mare una lettera d'amore all'interno di una bottiglia nell'arcipelago di Whitsundays. I due si sono subito messi in moto per scoprire a chi fosse diretta e grazie ai social network sono riusciti a rintracciare l'autore del messaggio. Kate e Daniel hanno così conosciuto un marinaio cinese che in questo modo aveva cercato di scrivere alla fidanzata.

Il messaggio contenuto nella lettera era molto dolce e pieno d'amore: “Sono un marinaio in navigazione nell'Oceano Indiano. La mia fidanzata mi manca molto. Soffro a lasciarla indietro. Posso solo scrivere i miei profondi sentimenti per lei e sigillarli in una bottiglia galleggiante. Il mio solo desiderio è di tornare a casa e vivere una vita bella e felice con Jing, una vita lunga in armonia. Lo so che la bottiglia è nel mare profondo e non sognerei mai che qualcuno la trovi e legga la mia lettera. Quello che faccio è per avere pace e conforto nel mio cuore”.

Ma queste belle parole non sono mai arrivate a destinazione e, come confermato dai coniugi australiani, il lieto fine non c'è stato. Il marinaio cinese ha fatto sapere alla coppia che lui e la fidanzata si sono lasciati e lei si è sposata con un altro uomo.