Trova un messaggio in una bottiglia dopo 50 anni: l'autore scoperto grazie a Facebook

Cercando legna da ardere lungo le spiagge occidentali dell’Alaska, un uomo ha trovato una bottiglia di vetro con dentro un messaggio. Dopo averla aperta, Tyler Ivanoff ha scoperto una lettera scritta a mano cinquant’anni prima. Postandola su Facebook, grazie all’aiuto degli utenti, Ivanoff è riuscito a tradurne il contenuto, scritto in russo, e a scoprire che si trattava di un messaggio di auguri scritto in piena Guerra Fredda da un marinaio russo.

Trova un messaggio nella bottiglia: ecco chi lo ha scritto

Cordiali saluti dalla nave della madre Russia della flotta dell'Estremo Oriente Vrxf Sulak. Invio un saluto a chi trova la bottiglia e chiedo di rispondere all'indirizzo Vladivostok-43 Brxf Sulak a me e a tutto l'equipaggio. Auguriamo buona fortuna, lunghi anni di vita e buona navigazione. 20 giugno 1969

Il messaggio, firmato, conteneva una richiesta di risposta all’indirizzo che vi era indicato. Il post di Ivanoff è diventato ben presto virale ed è arrivato fino in Russia, dove i reporter del network Russia-1 sono riusciti a risalire all’autore, il capitano Anatoliy Botsanenko, come spiega il Guardian. Botsanenko inviò il messaggio nella bottiglia nel 1969, mentre si trovava a bordo della Sulak, una nave la cui costruzione aveva supervisionato a partire dal 1966 e su cui aveva navigato poi fino al 1970.

Tyler Ivanoff ha fatto sapere di non essere sicuro di voler rispondere direttamente al messaggio ma sta pensando di scriverne un nuovo insieme ai propri figli, chiuderlo in una bottiglia e lanciarlo in mare a sua volta.