Lo spettacolare meteorite che ha illuminato le Alpi

All'alba di giovedì 29 novembre il cielo sopra le Alpi austriache è stato illuminato dal passaggio di un meteorite. Uno spettacolo spaziale ripreso dalle webcam dei principali comprensori sciistici della zona, perfettamente visibile grazie alle ottime condizioni atmosferiche.

Tutte le immagini sono visibili sul sito www.foto-webcam.eu, ma le migliori sono quelle scattate dalle videocamere del piccolo Comune di Bad Kleinkirchheim, nota stazione sciistica della Carinzia, e da quelle dell'altopiano del Turracher Hohe.

L'incredibile linea nel cielo dal colore tendente al verde è stata avvistata anche dall'Italia, in particolare dagli abitanti delle zone in provincia di Bolzano, ma sono molte le segnalazioni arrivate anche da Slovenia, Croazia e Ungheria. Il passaggio di un meteorite non è un fenomeno molto raro, ma visibile soltanto al buio e con un cielo sgombro da nuvole.

L'effetto mostrato negli scatti viene provocato da una roccia che dallo spazio entra nell'atmosfera e si surriscalda per l'attrito, irradiando quel bagliore caratteristico dei meteoriti.