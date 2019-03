Milionario cerca assistente “per il lavoro più figo del mondo”: stipendio da quasi 4mila euro al mese

AAA, cercasi assistente personale per viaggiare nel mondo insieme a giovane milionario: stipendio base 52mila dollari all’anno (circa 4mila euro al mese).

L’annuncio arriva dall’Australia, ad opera del miliardario 26enne Matthew Lepre, a capo di aziende che si occupano di e-commerce e business coaching. Lepre è alla ricerca di qualcuno per quello che definisce “il lavoro più figo del mondo”, ossia stargli vicino per un anno mentre lui è in giro per il globo per curare i propri affari.

“Cerco qualcuno con grandi doti manageriali e di organizzazione, che sappia organizzare viaggi, che abbia una forte conoscenza dei canali social, capacità di essere multitasking, attenzione ai dettagli e altre competenze, come ad esempio capacità informatiche”, ha spiegato Lepre a News.com.au. La persona in questione deve avere ovviamente anche un passaporto valido per almeno 12 mesi e tanta voglia di lavorare sodo. Non importa che sia un laureato o uno studente, basta che sia maggiorenne e che abbia le suddette competenze.

Se l’anno scorso i viaggi e gli impegni di Lepre lo hanno portato a girare tra Japan, Dubai, Hawaii e la sua città natale Sidney, quest’anno il programma prevede la possibilità di viaggiare tra Spagna, Grecia, Croazia e Miami. “Viaggiare mentre lavoro mi ha permesso di portare avanti quella che era la mia vita ideale e voglio dare a qualcun altro la stessa possibilità”, ha spiegato il giovane miliardario. “Cerco qualcuno che mi accompagni nelle mie avventure. Mi piace quello che faccio e adoro esplorare nuovi posto. Ma la mia vita è diventata impegnativa e ho bisogno quindi di una persona affidabile che mi assista tutti i giorni nelle mie attività professionali mentre siamo in viaggio".

Chi vuole candidarsi dovranno iscriversi al canale Youtube di Lepre, per capire bene come si svolge la sua vita e quali sono i suoi impegni e le sue esigenze. Le candidature dovranno essere inviate tramite il sito ecomwarrior.com.