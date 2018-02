Ministro fa pipì a bordo strada: la foto finisce su Twitter

Il ministro della Sanità dello Stato del Rajasthan è in grande imbarazzo dopo la pubblicazione di una foto su Twitter che lo ritrae mentre fa pipì a bordo strada.

L’immagine è diventata virale, e non solo in India, anche perché Kalicharan Saraf è del partito al governo Bharatiya Janata Party (BJP), che ha sposato con grande entusiasmo e mobilitazione la campagna contro la defecazione in pubblico, punto centrale del programma “Clean India”, che tanto sta a cuore al premier Narendra Modi.

Il capo del governo indiano si fa riprendere spesso con la ramazza in mano, mentre pulisce strade per dare l’esempio, e promuove una classifica delle 100 città indiane più pulite. L’obiettivo dichiarato è di farla finita con la defecazione in pubblico entro ottobre 2019. Uno dei suoi motti sull’argomento è: “Bisogna costruire prima le toilette, poi i templi”.

Dal 2014, il governo Modi ha fatto costruire 60 milioni di bagni pubblici, e altri 20 milioni devono seguire entro il 2019. Il problema è concreto: le feci e l’urina non consegnate al sistema fognario sono tra le prime cause di contaminazione dell’acqua e di diffusione di infezioni ed epidemie. La foto del ministro che si libera sul muretto è stata posta da un dipendente del del partito del Congresso, all’opposizione.