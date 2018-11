Mistero negli abissi: avvistato un enorme verme 'alieno'

Stanno facendo il giro dei social le immagini di una misteriosa creatura sottomarina avvistata dai fotografi subacquei Steve Hathaway e Andrew Buttle al largo di White Island, in Nuova Zelanda.

Quello che sembra essere un alieno è in realtà una sorta di verme gigante. Ha un corpo allungato, trasparente e luminescente a causa della presenza di alcuni batteri luminosi. Secondo gli esperti si dovrebbe trattare di un esemplare di Pyrosomatida o Pyrosomida, un organismo in grado di riprodursi in maniera asessuata. Ecco le incredibili immagini condivise su Facebook da Steve Hathaway.