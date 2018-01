Morde la batteria di un iPhone: esplosione nel negozio

Un uomo ha morso la batteria di un iPhone fino a farla esplodere, proprio mentre si trovava alla cassa di un negozio di elettronica in Cina. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del rivenditore, con il video che poi si è diffuso a macchia d'olio sui social network cinesi.

Non è chiaro il motivo per cui il protagonista del filmato abbia deciso di mordere la batteria di ricambio, molto probabilmente era un modo per testare la solidità del metallo. Ma la batteria dell'iPhone non ha resistito alla pressione, tutt'altro che naturale, ed è esplosa. Per fortuna, nessuno si è fatto male.