Mrs. Delicious, la donna che porta sorrisi regalando gelati

Per la maggior parte dell'anno, Stacey Achterhoff è un'insegnante per bambini senzatetto, ma d'estate salta sul suo triciclo e diventa il suo dolce alter ego: Mrs. Delicious.

Qual è la sua specialità? Regalare a chi non può permetterselo un gelato pagato da qualcun altro. Quando la maggior parte delle persone compra un cono da Stacey, la donna chiede se vogliano acquistare anche un gelato da regalare.

"Le persone vogliono sapere che la bontà sta prevalendo sul male e vogliono farne parte", ha dichiarato la Achterhoff all'emittente Kare 11 .

Negli ultimi tre anni la signora Delicious è diventata celebre nella città di Duluth, in Minnesota (Stati Uniti), regalando centinaia di coni gelato e ghiaccioli acquistati da membri della comunità che hanno deciso di offrirli ai loro vicini, a parenti e conoscenti, molti dei quali poi decidono a loro volta di regalare il fresco dolce a qualcun altro.



Per Stacey Achterhoff tutto è iniziato in reazione ad un grave lutto: la morte della nonna di 91 anni avvenuta nel 2009. Da quel giorno la donna ha deciso di portare gioia alle persone distribuendo gelati. Poi tre anni fa al suo chiosco si è avvicinato un uomo che ha comprato alcuni gelati, chiedendo a Stacey di regalarli ad altre persone.

Da lì l'ispirazione, vedendo come le altre persone, dopo aver ricevuto l'inaspettato dono, fossero contente di ricambiare il favore offrendolo a loro volta un dolce in regalo. Un modello di pay-it-forward che ha contribuito a portare sorprese e sorrisi nella città di Duluth, come testimoniato sulla pagina Facebook di Mrs. Delicious.